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karanlığa gömüldü!

Bursasspor'da devam eden maddi sıkıntı stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yaptı. Elektrik faturalarını ödeyemez hale gelen kulübün elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 543 bin TL borcu olduğu, 6 aydır fatura ödemediği ortaya çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 16:42
Bursaspor karanlığa gömüldü!
Mali kriz ile boğuşan Bursaspor'da 3 tesisin elektrikleri, 6 aylık ödenmeyen fatura nedeniyle kesildi.

Ekonomik açıdan zor günler yaşayan Bursaspor, bu kez elektrik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yeşil beyazlı kulübün Özlüce, Vakıfköy ve Merinos'ta yer alan tesisleri, 6 aylık ödenmemiş 1 milyon 540 bin 397 lira 23 kuruşluk borç nedeniyle ilgili firma tarafından sabah saatlerinde kesildi. 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa tek aday Mestan Mestan'ın ise, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte borcu üstlenerek ödeyeceği öğrenildi.
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Bursaspor karanlığa gömüldü!
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