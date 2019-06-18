Fenerbahçe ve Galatasaray, Nemanja Gudelj için karşı karşıya

Türkiye'de yaz transfer dönemi dün başlarken Portekiz basını, F.Bahçe ve G.Ssaray ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. O Jogo gazetesinin özel haberine göre iki kulüp, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin formasını giyen Nemanja Gudelj için karşı karşıya geldi. Haberde 27 yaşındaki Sırp ön liberoyu geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynatan Sporting Lizbon'un oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak F.Bahçe, G.Saray, Newcastle ve Real Betis karşısında şansının çok az olduğu ifade edildi. Guangzhou ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Gudelj'in piyasa değeri 6,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Simor Kjaer ailesiyle birlikte İstanbul'da

İSMI Fenerbahçe ile anılan sarı-lacivertlilerin eski savunmacısı Simon Kjaer'in eşi Elina Gollert ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmesi iddiaları ateşledi. 2017 yılında F.Bahçe'den Sevilla'ya giden 30 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için Marca F.Bahçe iddiasını ortaya atmıştı. Kjaer'in eşi Gollert, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşarak, "Tatil için güzel şehir" notunu yazdı.