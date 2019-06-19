Trabzonspor'un yeni transferi Salih Kavrazlı kimdir? Salih Kavrazlı nereli?

Kamil Ahmet Çörekçi haricinde Trabzonspor'un kadrosundaki tüm yerli oyuncular özkaynak yani altyapıdan yetişme. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak gibi genç oyuncularla yoluna devam eden Trabzonspor transfer dönemine de genç oyuncuları transfer ederek başladı. Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı'dan sonra Altınordu'dan Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transfer edildi.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ SALİH KAVRAZLI KİMDİR?

Salih Kavrazlı, 16 Mart 2002 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Santrafor, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde oynayan Salih Kavrazlı, futbol hayatına Görelespor'da başladıktan sonra Altınordu altyapısında transfer oldu. Genç oyuncu, Altınordu U16, U17, U19 takımlarında da forma giydi.

SALİH KAVRAZLI HAKKINDAKİ KAP AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.