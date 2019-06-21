Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'da

Roma forması giyen Sırp sol bek Kolarov resmen Fenerbahçe yolunda… İtalyan kulübü ile bir yıllık sözleşmesi olan 33 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmek için dün sabah İstanbul'a geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem stoper hem de sol bek oynatabileceği için transferini çok istediği oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini SABAH 13 Haziran'da 'Kolarov Mutluluğu' başlığı ile okurlarına duyurmuştu . Oyuncunun ağabeyi Nikola Kolarov, menajeri Mirsad Türkcan ve bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sahibi Fali Ramadani ise İstanbul'a pazarlık için geldiğinde bu buluşma SABAH foto muhabiri Mustafa Nacar'ın objektifinden kaçmamıştı .

2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Ağabey Kolarov, Ramadani ve Türkcan görüşmenin ardından F.Bahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan final serisinin 3. maçını yöneticilerle birlikte Ülker Arena'da locadan izlemişti. Olayın baş aktörü Aleksandar Kolarov ise Fenerbahçe ile son görüşmeyi yapmak için dün sabah İstanbul'a geldi. Sırp oyuncu hem kulüp, hem şehir hakkında son bilgileri bizzat yaşayarak ve görerek öğrenmiş oldu. Fenerbahçe UEFA'dan gelecek son karara göre yaptığı transfer görüşmelerine resmiyet kazandıracak. Ancak Sırp oyuncu ile yapılan tüm görüşmelerin olumlu geçtiği ve sözleşmenin 2+1 yıllık olması için el sıkışıldığı belirtildi.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

KOLAROV müthiş bir kariyere sahip. Son 10 yılın en kaliteli sol beklerinden… Birden fazla mevkide oynama avantajı nedeniyle de teknik direktörlerin gözdesi. Yetenekleri kadar sahadaki duruşu ile de lider bir oyuncu. Çok iyi frikik kullanır, sol kanatta oynadığında ters kanattan gelen toplara ceza sahası dışından çok iyi şutlar atar. Fenerbahçe eğer onu sol stoper olarak transfer edecekse oyuncunun hücuma verdiği katkıdan feragat etmiş olacak. Fenerbahçe'de oyun liderliğini yüklenebilecek tecrübeye sahip ve düzgün ayağıyla da orta saha oyuncularını rahatlatabilecek pas becerisine sahip. Fenerbahçe imza attırmayı başarırsa Türk futbolu son dönemlerin en karizmatik savunma oyuncularından birisiyle tanışmış olur.