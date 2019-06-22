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Luyindamalı , 'na mağlubiyetle başladı

A Grubu ilk maçında , 'nın 90 dakika sahada kaldığı 'yu Patrick Kaddu ve Emmanuel Okwi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 19:53 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 19:57
Luyindamalı Demokratik Kongo, Afrika Uluslar Kupası'na mağlubiyetle başladı

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.



Galatasaray ile 2018-2019 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Christian Luyindama ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika görev aldı.

Başkent Kahire'de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu'nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48'de Emmanuel Okwi'nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

B Grubu'nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi, Gine ile Madagaskar karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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Luyindamalı Demokratik Kongo, Afrika Uluslar Kupası'na mağlubiyetle başladı
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