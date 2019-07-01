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'den 5 futbolcuya veda

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AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 12:26
Chelsea'den 5 futbolcuya veda

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de, Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea'den ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.

Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.

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Chelsea'den 5 futbolcuya veda
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