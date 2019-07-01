Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması geldi! Yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

Fenerbahçe İran'lı ileri uç oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferini son dakika olarak açıkladı. Genç forvet ile 5 yıllık anlaşma varıldığını açıklayan Fenerbahçe bu sezon Murat Sağlam ve Max Kruse'un ardından 2001 doğumlu İranlı forveti de renklerine kattı. Özellikle transferde elini sıkı tutmak isteyen sarı lacivertli ekip şimdiden 2 forvet transferi yapmış bulundu. Rotasyon oyuncusu olarak gelen Allahyar Sayyadmanesh, İran Ligi'nden Esteghlal'da oynuyordu. Genç forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

ÜLKER STADYUMU'NDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası'nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23'e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran'ın Suriye'yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım'ının skor üreten en genç ismi oldu.