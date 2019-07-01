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’den açıklaması geldi! Yeni transfer kimdir?

haberini açıkladı! İranlı genç oyuncu Fenerbahçe'de... Bu sezon ilk transferini Alman yıldız Max Kruse'yi renklerine katarak yapan sarı lacivertlilerde son dakika olarak açıklanan transferde 2001 doğumlu hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, Kadıköy'e gelerek çubuklu formayla poz verdi. Futbolseverler Allahyar Sayyadmanesh kimdir ve hangi mevkide oynuyor? sorularının cevabını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 1.7.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 15:20
Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması geldi! Yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

Fenerbahçe İran'lı ileri uç oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferini son dakika olarak açıkladı. Genç forvet ile 5 yıllık anlaşma varıldığını açıklayan Fenerbahçe bu sezon Murat Sağlam ve Max Kruse'un ardından 2001 doğumlu İranlı forveti de renklerine kattı. Özellikle transferde elini sıkı tutmak isteyen sarı lacivertli ekip şimdiden 2 forvet transferi yapmış bulundu. Rotasyon oyuncusu olarak gelen Allahyar Sayyadmanesh, İran Ligi'nden Esteghlal'da oynuyordu. Genç forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

ÜLKER STADYUMU'NDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası'nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23'e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran'ın Suriye'yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım'ının skor üreten en genç ismi oldu.

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Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması geldi! Yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh kimdir?
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