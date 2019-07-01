Max Kruse kanunları!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Max Kruse'nin kazanacağı paranın yanı sıra sözleşmesine özel maddeler de koydurduğu öğrenildi. Profesyonel poker oyuncusu da olan ve bu tutkusu ile sıkça eleştirilen Alman futbolcunun anlaşmasında bu konuyla ilgili madde olduğu öğrenildi.Kumar tutkusuna karışılmayacak. Poker turnuvalarına girmesi engellenmeyecek. İzin günlerinde kumar oynamak için yurt dışına çıkması sorun edilmeyecek.Gereksiz kırmızı kart görürse ya da sarı karttan cezalı duruma düşerseBunun dışında saha dışında gerçekleşen olaylar saha içine bağlanarakFenerbahçe, Simon Kjaer transferi için olumlu… Tatil için İstanbul'a gelen Danimarkalı stoper de bu ihtimale yeşil ışık yakmıştı. Sevilla da oyuncunun satışına sıcak. F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ise Kjaer için, "Gelecek evine yerleşecek, kramponlarını giyip sahaya çıkacak. Bildiği tanıdığı yer. Yabancılık çekmez, zorlanmaz" dediği belirtildi.