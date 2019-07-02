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Son dakika: resmen 'de!

'de transferi resmen açıklandı! Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

SABAH İNTERNET AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 11:56
Son dakika: Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de taraftarın merakla beklediği transfer resmen açıklandı! 2008-2015 yılları arasında Fenerbahçe kadrosunda bulunan sadece 2012 Temmuz-2013 Şubat arasını Atletico Madrid'de geçiren ve son 3 sezondur da Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, 'yuvam' dediği Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu transferini resmi internet sitesinden duyurdu. 38 yaşındaki futbolcu ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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Son dakika: Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!
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