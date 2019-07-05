Altay Bayındır'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nün genç file bekçisi Altay Bayındır transferini kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Ankaragücü Kulübü'yle anlaşan Fenerbahçeli yetkililer, genç file bekçisinin menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı. İki tarafta birbirlerine şartlarını iletti. İkinci görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Altay Bayındır'ın menajeri Mehmet Ali Çalışkan'ın Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı özel açıklamada Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Çalışkan, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Altay'a bir ilgisi söz konusu ancak Ankaragücü'nün istediği rakamı Fenerbahçe ödemeyi kabul etti. Biz de Fenerbahçeli yetkililer ile ilk görüşmeyi yaptık. Şartları konuştuk. İkinci bir görüşme olacak. Transfer yüksek ihtimalle sonuçlanacak" şeklinde konuştu.