Son dakika transfer haberi geldi: Vedat Muriç'in kararı sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama!

Kosovalı yıldız Vedat Muriç'in dün akşamki açıklamasından sonra sular durulmuyor... Son dakika haberi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç, transferiyle ilgili bir açıklamada bulunmuş ve takımında kalmak istediğini bildirmişti. Muriç'in bu tavrı sonrasında Galatasaray'dan bakın nasıl bir tepki geldi... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 5.7.2019 08:18Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 08:18
Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'da kalacağını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından ilk açıklama Galatasaray'dan geldi.