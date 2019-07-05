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haberi geldi: 'in kararı sonrası 'dan ilk açıklama!

Kosovalı yıldız 'in dün akşamki açıklamasından sonra sular durulmuyor... haberi! ve 'nin istediği Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç, transferiyle ilgili bir açıklamada bulunmuş ve takımında kalmak istediğini bildirmişti. Muriç'in bu tavrı sonrasında Galatasaray'dan bakın nasıl bir tepki geldi... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 08:18
Son dakika transfer haberi geldi: Vedat Muriç'in kararı sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama!

Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'da kalacağını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından ilk açıklama 'dan geldi.

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Son dakika transfer haberi geldi: Vedat Muriç'in kararı sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama!
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