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, U-19 milli takımı oyuncusu 'u transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından , Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da forma giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 15:14
İstikbal Mobilya Kayserispor, U-19 milli takımı oyuncusu Ömer Uzun'u transfer etti

Kayserispor, geçen sezon Alman VFL Bochum takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Uzun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuz, geçtiğimiz sezon Alman VFL Bochum ve Türkiye U-19 milli takımımızda da forma giymiş olan Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Türkiye U-19 Milli Takımı formasıyla 2'si özel 8 maça çıkan Dortmund doğumlu 1.85 boyundaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol attı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, U-19 milli takımı oyuncusu Ömer Uzun'u transfer etti
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