Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Başakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı

Başakşehir'de ayrıldı

, kulübün kuruluşundan bu yana takımda yer alan defans oyuncusu ile yollarını ayırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 12:25
Başakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı

Turuncu-lacivertliler, 2014'ten beri takımda forma giyen 30 yaşındaki Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN