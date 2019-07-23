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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , Olympique Lyon'da forma giyen Fransız milli oyuncu 'i renklerine bağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 13:30
Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19,75 milyon avro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon avro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Olympique Lyon'un kaptanı Fekir, Real Betis'e transfer oldu.

Fransa Milli Takımı'nda da 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Betis ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Nabil Fekir'in 22 yaşındaki kardeşi sol kanat oyuncusu Yassin de Olympique Lyon'dan Real Betis'e geçti.

Fransa temsilcisinin altyapısına 2011 yılında giren Nabil Fekir, 193 karşılaşmada 69 kez ağları sarsmıştı.

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Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu
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