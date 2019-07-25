Son dakika: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Comolli’den o yıldıza bomba teklif…

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda hızlı bir giriş yaparak sezon sonunda adını şampiyonluğa yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri geliyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle şampiyonluğu kafasına takan sarı-lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin ortak çalışmasıyla yerli ve yabancı pek oyuncuyu kadroya katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bugün Alman ekibi Herha Berlin ile hazırlık karşılaşmasında bir araya gelecek. İşte son dakik Fenerbahçe transfer gelişmeleri…