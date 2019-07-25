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Son dakika: ’de flaş gelişmesi! ’den o yıldıza bomba teklif…

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon istediği performansı gösteremeyen ’de son dakika haberleri tüm hızıyla geliyor. Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlü isimlerle donatan sarı-lacivertliler yeni transferler için yoğun mesaiye devam ediyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:57
Son dakika: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Comolli’den o yıldıza bomba teklif…

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda hızlı bir giriş yaparak sezon sonunda adını şampiyonluğa yazdırmak isteyen 'de son dakika haberleri geliyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle şampiyonluğu kafasına takan sarı-lacivertliler teknik direktör ve sportif direktör Damien 'nin ortak çalışmasıyla yerli ve yabancı pek oyuncuyu kadroya katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bugün Alman ekibi Herha Berlin ile hazırlık karşılaşmasında bir araya gelecek. İşte son dakik Fenerbahçe transfer gelişmeleri…

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Son dakika: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Comolli’den o yıldıza bomba teklif…
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