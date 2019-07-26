Yerry Mina'ya bahis soruşturması

PREMİER Lig'de Everton forması giyen Yerry Mina, ülkesi Kolombiya'da bir bahis şirketinin reklamında oynadığı gerekçesiyle ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Futbolcuların bahisle ilişkilendirilmesi karşısında katı kuralları olan İngiltere Futbol Federasyonu, 24 yaşındaki savunmacı hakkında hemen soruşturma başlattı ve Mina'dan bugün savunma vermesini talep etti.

Büyük şölen için geri sayım

İSTANBUL'DA 6 yıl aradan sonra düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı. Organizasyon, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Caddebostan Plajı'nda yüzbinlerce izleyiciye görsel bir şölen sunacak. Yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 40 cesur takım, göklerin yeni kahramanı olabilmek için birbiriyle yarışacak. Etkinlik, herkesin katılımına ücretsiz olarak açık olacak. Jüride Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı gibi isimler de olacak.

NBA takımlarına şok haber!

NBA yönetimi, transferde yaşanılanların ardından harekete geçti. The New York Times'ın haberine göre, NBA takımların transferleri için soruşturma başlattı. Bu kapsamda lig kurallarınca öngörülen maaş bütçesine takılmamak için oyunculara gizlice ödeme yapılıp, yapılmadığı araştırılacak. Bu konunun Las Vegas'ta yapılan bir toplantıda takım sahipleri tarafından özellikle gündeme getirildiği belirtildi.

Bayern'den Monroe bombası

DEVİN Williams'ı Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Bayern Münih, ABD'li yıldızın NBA'den önemli bir isimle doldurdu: Greg Monroe. 2010 NBA Draftı'nda 7. sıradan seçildikten sonra Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Phoenix Suns ve Philadelphia 76ers formaları giyen 2.11'lik pivot, NBA kariyerinde 632 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncunun NBA kariyer ortalamaları ise 13,2 sayı ve 8,3 ribaunt.

M. BAŞAKŞEHIR'E FRANSIZ FORVET

MEDİPOL Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile anlaştı. Bugün İstanbul'a gelecek olan 1995 doğumlu forvet oyuncusunun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.