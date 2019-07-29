Fenerbahçe yeni ön liberosunu buldu: Orel Mangala

Stoper ve forvet transferinin yanı sıra ön libero arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de Stuttgart'ta forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orel Mangala radara girdi.

Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir için girişimde bulunan ancak yüksek bonservis beklentisi nedeniyle gelişme kaydedemeyen sarı-lacivertlilerin, alternatif olarak düşündüğü Belçikalı futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuya teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği ve bir an önce 6 numara takviyesi beklediği kaydedildi.

İKİNCİ ELJİF ELMAS: CHURLİNOV

BU arada Fenerbahçe'de Mangala'nın yanı sıra bir başka genç oyuncunun daha ismi konuşulmaya başlandı. Köln'de oynayan 19 yaşındaki Makedon kanat oyuncusu Darko Churlinov'u takibe alan yönetim, uygun bir bedelle transferi bitirmek istiyor. Kanarya, geçen sezon Bundesliga U19 liginde 18 golle gol kralı olan Churlinov'u alarak tıpkı Eljif Elmas'ta olduğu gibi geleceğe yatırım yapmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Hamburg'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Orel Mangala, 29 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.