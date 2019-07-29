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Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı

, ’ın 20 yaşındaki stoperi ’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 09:42
Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Alpay Çelebi için hem Beşiktaş hem de oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Beşiktaş U21 takımında stoper olarak forma giyen genç oyuncu Alpay Çelebi yeni sezon öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralık olarak gitmesine onay çıktı.

ALPAY ÇELEBİ KİMDİR?

20 yaşındaki Alpay Çelebi, 2015 yılında Körfez SK'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Alpay 2015 yılından itibaren Beşiktaş'ın genç takımlarında forma giydi. Alpay Çelebi'nin Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı
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