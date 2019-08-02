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Süper Kupa final maçını yönetecek! Stephanie Frappart kimdir ve kaç yaşında?

Edinilen son dakika bilgisine göre, 14 Ağustos tarihinde Vodafone Park'ın ev sahipliğini yapacak Süper Kupa final maçını yönetecek hakem belli oldu. Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek olan karşılaşmayı yönetecek. UEFA'nın Stephanie Frappart kararı sürpriz olarak değerlendirilen, 4. hakem olarak görev alacak. Peki, Liverpool ile Chelsea arasında kıran kırana geçmesi beklenen maçı yönetecek olan kadın hakem Stephanie Frappart kimdir ve kaç yaşında? Haberimizin detaylarından Stephanie Frappart'ın kariyeri ve hayatı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 13:42
UEFA Süper Kupa final maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek! Stephanie Frappart kimdir ve kaç yaşında?

İstanbul'da 14 Ağustos tarihinde Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek olan UEFA Süper Kupa maçını yönetecek hakem belli oldu. Fransız kadın hakem Stephanie Frappart bu maç için atanırken, 4. hakemliğe Cüneyt Çakır getirildi. UEFA'nın kadın hakem kararı sürpriz olarak değerlendirilirken; Stephanie Frappart, erkekler için düzenlenen majör bir turnuvada maç yöneten ilk kadım hakem olacak.

STEPHANİE FRAPPART KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 'Stephanie Frappart kimdir ve kaç yaşında?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Fransız hakem hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, aramalarını Google üzerindne gerçekleştiriyor. Peki, Stephanie Frappart kimdir? İşte, kariyeri ve hayatından öne çıkan satır başları;

Stéphanie Frappart, 14 Aralık 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Fransız futbol hakemidir. 2009'dan beri FIFA Uluslararası Hakem Listesi'ndedir. Frappart, 2011'den beri Fransa'daki erkek futbolunun üçüncü bölümü olan Championnat Ulusal'da hakemlik yaptı.

1,64 boyunda olan Frappart, UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadeleyi yönetecek

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