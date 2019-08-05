Fenerbahçe sil baştan! Sıfırdan şampiyonluğa

Fenerbahçe yönetimi son olarak Deniz Türüç'e imza attırırken, sezon başında hedeflenen kadroya ulaşma konusunda dev bir adım attı. Sarı-lacivertliler, işin savunma ve 6 numara kısmını çözdüğü anda sıfırdan şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmuş olacak. Yönetimin transfer için şu an elinde olan bütçe 8 milyon Euro. En az 4 belki de 5 takviye yapılması planlanıyor. Takviyelerin ikisi stoper, biri Kolarov ve diğeri 6 numara olacak.



İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Bütçe ve fırsat durumuna göre bir hücum oyuncusu daha kadroya katılabilir. F.Bahçe, Maxim Choupo-Moting konusunda PSG'den haber bekliyor. Fransızlar, bedelsiz bırakırsa oyuncu kadroya katılacak. Geçtiğimiz yıl yapılan 11 transferin büyük bölümünde hayal kırıklığı yaşayan yönetim, bu sezon ince eleyip sık dokuyor. Rodrigues, Muriqi, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır gibi ligi bilen kaliteli isimler kadroya katıldı, Kruse bedelsiz alındı. Kolarov, Zanka, Kjaer, Schneiderlin gibi isimlerin de sözleşme imzalaması bekleniyor.



DENİZ TÜRÜÇ İDMANDA

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan aldığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam eden antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. İdman, pas çalışmalarının ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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