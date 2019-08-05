Mathias Zanka’dan rest

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Mathias Zanka transferinde sona yaklaştı. Oyuncuylasarı-lacivertliler, kulübü Huddersfield'ı bonservis konusunda ikna etmeye çalışıyor. 29 yaşındaki oyuncu da bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı oluyor. Danimarka Milli Takımı stoperi Zanka, kulüp yetkililerine transferine izin vermeleri restini çekti vededi. Bu rest üzerineTransferin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.Fenerbahçe yönetimi, Aleksandar Kolarov transferinde istediği noktaya geldi. Sarı-lacivertliler adınaFenerbahçe bu bonservisi ödediği anda oyuncuyu kadrosuna katabilecek. Sarı-lacivertlilerin bu hafta içerisinde tıpkı Zanka gibi Kolarov konusunda da somut adımlar atması ve transferi resmi olarak sonuçlandırması bekleniyor.Fenerbahçe'nin, Demir Grup Sivasspor ile 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı. Kupanın kağıt biletleri ise Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinde satışı devam ediyor. Bilet fiyatları şöyle: Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü 5 TL, Maraton Alt ve Üst 10 TL, VIP 20 TL ve misafir takım 10 TL.