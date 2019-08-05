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Son Dakika: ’den o yıldıza sürpriz teklif! ’de flaş transfer gelişmesi!

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon istediği performansı gösteremeyen ’den son dakika transfer gelişmeleri ardı ardına duyulmaya devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kanarya kadrosunu güçlendirmek ve rakipleri karşısında üstün performans sergilemek için transfer mesaisini son hız sürdürüyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 5.8.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 09:15
Son Dakika: Comolli’den o yıldıza sürpriz teklif! Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için geri sayıma başladığımız şu günlerde 'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien ortak mesai yürüterek sarı- lacivertli takımın kadrosunu güçlendirmeyi ve önümüzdeki sezonda şampiyonluğa uzanmayı hedefliyor. Fenerbahçe yerli ve yabancı pek çok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken, yeni isimler de gündeme gelmeyi sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer hareketliliğine ilişkin son dakika gelişmeleri…

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Son Dakika: Comolli’den o yıldıza sürpriz teklif! Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi!
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