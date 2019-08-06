Son dakika transfer haberi: Umut Meraş ve Muhammed Şengezer, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Bursasporlu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.

Kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti.

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti.

Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.