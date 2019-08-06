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Son dakika transfer haberi: Umut Meraş ve , 'ta

Son dakika haberi... , 'dan 23 yaşındaki sol bek Umut Meraş ve 22 yaşındaki kaleci 'i renklerine bağladı. İki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varan siyah beyazlılar, transfer için Bursaspor'u da ikna etmeyi başardı. İki kulüp arasında gerçekleştirilecek son görüşmelerin ardından oyuncular kendilerini resmi olarak Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacaklar. Meraş bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine gelen tekliflere rağmen Bursaspor başkanı ile iletişime geçemediğini açıklamıştı. 23 yaşındaki sol bekin adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 22:34
Son dakika transfer haberi: Umut Meraş ve Muhammed Şengezer, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Bursasporlu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.

Kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti.

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti.

Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.

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Son dakika transfer haberi: Umut Meraş ve Muhammed Şengezer, Beşiktaş'ta
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