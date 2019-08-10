Oumar Niasse ve Lois Diony için görüşme turu

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor forvet arayışlarına devam ediyor. Sörloth'un yanına oyuncu arayan Fırtına, transfer edeceği golcü için araştırmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, Everton'dan kiralamak için uğraştıkları Oumar Niasse'nin olmama ihtimaline karşılık Saint Etienne'den Lois Diony için de girişimde bulunduğu öğrenildi.Geçen sezon Fransız kulübünün formasını giyen Diony, tüm kulvarlarda 32 maça çıkmış, 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı.Niasse için Trabzonspor ile Everton arasında pazarlık yapıldığı da İngiliz basınında yer aldı.Trabzonspor'un Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sparta Prag ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 15 Ağustos saat 20.30'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 60 lira ile 650 lira arasında değişiyor.