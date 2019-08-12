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Niasse için pazarlık

Everton ile temasa geçen bordo-mavili yönetim oyuncuyu lig maçlarına yetiştirmek istiyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Niasse için pazarlık

Trabzonspor transferde son bir hamle için kolları sıvadı. Gençlerin yanı sıra Obi Mikel, Sörloth gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı 15 futbolcuyu renklerine bağlayan bordomavililer forvet hattına 3'üncü bir isim daha eklemek istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda temas kurulan isim ise tanıdık: Oumar Niasse... Daha önce ülkemizde Akhisar forması giyen ve şu anda Everton'da kadroya giremeyen Senegalli için teklifini yapan Trabzonspor yönetimi bir kaç gün içinde transferi bitirmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki golcü de Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

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Niasse için pazarlık
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