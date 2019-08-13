İlklerin finali

KLOPP

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi İstanbul'da karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalinde birçok ilke imza atılacak. İşte yarınki maça dair kısa bilgiler:¦ Cınsıyeteşitliği mesajı vermek için maça atanan Stephanie Franppart, UEFA düzeyinde bir organizasyonda erkek maçı yöneten ilk kadın hakem olacak.¦ Dahaönce Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finali, Fenerbahçe Stadı'nda UEFA Finali, Türk Telekom'da Gençler Dünya Şampiyonası gibi pek çok üst düzey organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul ilk kez Süper Kupa Finali'nde misafirlerini ağırlayacak.¦ SüperKupa tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı karşılaşacak. Daha önce bu kupayı kazanan Liverpool ve Chelsea ise bu organizasyonda ilk kez rakip olacak.¦ ŞampıyonlarLigi finalinden, Dünya Kupası'na kadar birçok organizasyonda düdük çalan Cüneyt Çakır, Süper Kupa finalinde ilk kez görev alacak. Çakır, kadın hakem Franppart'ın yöneteceği maçta 4. hakem olarak sahada yer alacak.Chelseakafilesini taşıyan uçak dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelirken, Liverpool bugün öğleden sonra İstanbul'da olacak. Her iki takımın basın toplantısı ve resmi antrenmanı da bugün Vodafone Park'ta yapılacak. Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard ile iki oyuncu, saat 17.15'te basın toplantısı düzenleyecek. Mavilerin son antrenmanı ise saat 18.00'de başlayacak. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve iki oyuncusunun basın toplantısının başlama saati ise 19.15 olarak belirlendi. Kırmızılar, son antrenmanlarını saat 20.00'de yapacak.