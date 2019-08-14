İstanbul masalı

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool 4, Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise 2. kez Süper Kupa'yı almak için sahaya çıkacakLiverpool-Chelsea maçıyla Süper Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz kulübü, 8. kez de aynı ülkenin takımları karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 10 Avrupa kupası maçında Chelsea'nin 3, Liverpool'un 2 galibiyeti bulunuyor.LiverpoolTeknik Direktörü Jürgen Klopp, dev maç öncesi dün şöyle konuştu: "Herkesin favori olduğumuzu düşündüğünü bilmiyordum. İnsanlar bu şekilde düşünebilir ama Chelsea'ye saygı duyuyoruz. İstanbul bizim için çok özel bir yer. 2005 yıılndaki maçımızı kimse unutmuyor. İstanbul'da Galatasaray'la oynamıştık bir ara. Çok ateşli bir maçtı.ChelseaTeknik Direktörü Frank Lampard tarihi maçı kazanmak istediğini söyledi: "Kulüp için bu kupanın büyük bir anlamı var. Benim için de kupayı almak güzel bir başlangıç olur.Chelsea menajerliği gibi bir görevde zorluklara alışmalısınız. Maçı kadın hakemin yönetmesi harika.