İstanbul masalı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool 4, Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise 2. kez Süper Kupa'yı almak için sahaya çıkacak
İNGİLTERE DERBİSİ
Liverpool-Chelsea maçıyla Süper Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz kulübü, 8. kez de aynı ülkenin takımları karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 10 Avrupa kupası maçında Chelsea'nin 3, Liverpool'un 2 galibiyeti bulunuyor.
KLOPP: İSTANBUL ÇOK ÖZEL
Liverpool
Teknik Direktörü Jürgen Klopp, dev maç öncesi dün şöyle konuştu: "Herkesin favori olduğumuzu düşündüğünü bilmiyordum. İnsanlar bu şekilde düşünebilir ama Chelsea'ye saygı duyuyoruz. İstanbul bizim için çok özel bir yer. 2005 yıılndaki maçımızı kimse unutmuyor. İstanbul'da Galatasaray'la oynamıştık bir ara. Çok ateşli bir maçtı. Kadın hakemlere yer verilmesi çok önemli. Hakemler için bu maçı zorlaştırmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Aksi takdirde annem de bana çok kızar.
"
LAMPARD: MAÇA HAZIRIM
Chelsea
Teknik Direktörü Frank Lampard tarihi maçı kazanmak istediğini söyledi: "Kulüp için bu kupanın büyük bir anlamı var. Benim için de kupayı almak güzel bir başlangıç olur. Liverpool'a karşı kazanmak ise kulüp tarihi açısından önemli. Liverpool maçına hazırım.
Chelsea menajerliği gibi bir görevde zorluklara alışmalısınız. Maçı kadın hakemin yönetmesi harika. Bu karşılaşma tarihin bir parçası olacak. Kadınlar Dünya Kupası'nı izledik. Onların karşılaşmalara ne kadar saygı gösterdiklerini gördük."