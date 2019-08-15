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Tolgay’ın dönüşü belirsiz

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Tolgay’ın dönüşü belirsiz
Fenerbahçe'nın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, özel program dahilinde çalışmaya devam ediyor. Sakatlığından herhangi bir iz kalmasını istemeyen teknik heyet, oyuncu tam olarak iyileşmeden sahaya sürmeyecek. Bu nedenle başarılı orta saha futbolcusu kendini iyi hissedene kadar salonda çalışmaya devam edecek. Toygay, Gazişehir Gaziantep maçında kadroda olmayacak.

SİMON KJAER'DEN KÖTÜ HABER
Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan sarı-lacivertlilerin eski stoperi Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, Danimarka basınına şu açıklamaları yaptı: "Simon'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor."
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Tolgay’ın dönüşü belirsiz
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