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transfer haberleri: 'ye dünyaca ünlü talip! İspanyollar yazdı...

'de kadro dışı olan ancak ayrılmaya yanaşmayan 35 yaşındaki kaleci Carlos 'ye sürpriz bir talip çıktı. İspanyolların iddiasına göre Kameni'yi istiyor ve takımdan ayrılacağını yönetime bildiren Keylor Navas'ın yerine yedek kaleci olarak düşünüyor. İşte herkesi şaşırtan transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 09:01
Fenerbahçe transfer haberleri: Kameni'ye dünyaca ünlü talip! İspanyollar yazdı...

İspanyol basınından 'nin göndermek istediği ancak bir türlü ayrılmaya yanaşmayan Kamerunlu kalecisi Carlos için bomba bir iddia geldi.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Kameni'ye dünyaca ünlü talip! İspanyollar yazdı...
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