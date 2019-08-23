Fenerbahçe transfer haberleri: Kameni'ye dünyaca ünlü talip! İspanyollar yazdı...
Fenerbahçe'de kadro dışı olan ancak ayrılmaya yanaşmayan 35 yaşındaki kaleci Carlos Kameni'ye sürpriz bir talip çıktı. İspanyolların iddiasına göre Kameni'yi Real Madrid istiyor ve takımdan ayrılacağını yönetime bildiren Keylor Navas'ın yerine yedek kaleci olarak düşünüyor. İşte herkesi şaşırtan transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:00Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 09:01
İspanyol basınından Fenerbahçe'nin göndermek istediği ancak bir türlü ayrılmaya yanaşmayan Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni için bomba bir iddia geldi.