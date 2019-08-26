Son dakika: Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha! Thiago Maia için görüşmeler başladı!

Beşiktaş, 22 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha Thiago Maia'yı kiralamak için Lille ile görüşmelere başladı. Beşiktaş'ta bu bölgede oynayan Gary Medel'in İtalyan ekip Bologna'ya transfer olması bekleniyor. (TRT Spor)

LEMINA VE ELNENY DE GÜNDEMDE

Şilili oyuncunun ayrılma ihtimalinden sonra orta saha için arayışlarını yoğunlaştıran Beşiktaş yönetimi, kiralama teklifi yaptığı Mario Lemina için İngiliz ekibi Southampton'dan haber bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Gabonlu oyuncuyu kadroya görmeyi çok istediği belirtiliyor.

Lemina'nın transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın alternatif isimlerle de temasa geçen Beşiktaş, Arsenal'den Elneny için de nabız yokluyor.

Mısırlı futbolcu da Arsenal'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Elneny, geçen sezon Arsenal formasıyla 17 maça çıkarken, takımına 1 asistlik katkı sağladı.