Fenerbahçe'ye Çek golcü: Patrik Schick

LIGDE dolu dizgin giden Fenerbahçe, transferde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Roma'nın 23 yaşındaki genç santrforu Patrik Schick'i satın alma opsiyonlu kiralamak için yaptığı görüşmelerde sona geldi.

Alman kulübü Leverkusen'in teklifini reddeden genç oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmek istediği bildirildi. Vedat Muriqi'nin performansından oldukça memnun kalan ve Kosovalı golcüyü yedeklemek isteyen sarı-lacivertlilerin kısa sürede bu transferi de açıklayacağı belirtildi.

Santrforun dışında sağ kanatta da forma giyebilen Çekya'lı futbolcu, geçen sezon 32 maçta forma giyip 5 gol, 3 asist kaydetti. Patrik Schick, Roma'nın Serie A'da oynadığı ilk maçta süre alamadı.