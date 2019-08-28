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ne zaman sona eriyor? 2019-2020 Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

’de transfer döneminin sona ermesine oldukça kısa bir süre kaldı. Yaptıkları takviyeler ile takımlarını güçlendirmeye çalışan kulüplerden bazıları transferi bitirdi, bazıları ise hala devam ediyor. Haziran ayında başlayan transfer döneminin ne zaman sona ereceği ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, ne zaman sona eriyor? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 12:11
Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor? 2019-2020 Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu başladı ve şimdiden iki haftayı geride bıraktık. Futbolseverler karşılaşmaların heyecanlarını yaşarken, transfer dönemi de devam ediyor. Birçok ismin anıldığı bu transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kulüpler elini daha çabuk tutarak kadrolarına gereken takviyeleri yapmak istiyorlar. Peki, Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman sona eriyor? İşte bu soruların yanıtları…

2019-2020 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

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