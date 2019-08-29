Beşiktaş Stefano Okaka transferinde sona geldi

Beşiktaş forvet transferinde son düzlüğe girdi. Huddersfield forması giyen Steve Mounie için anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Fernando Llorente'den de yanıt alamayınca Stefano Okaka için girişimlerini hızlandırdı. Okaka'nın kulübü Watford'la el sıkışan Kartal, oyuncu ile de detaylar üzerinde görüşüyor. Nijerya asıllı İtalyan golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadrosuna katacak olan Beşiktaş'ın bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Siyahbeyazlı yönetim, Okaka'da son dakika sorunu yaşarsa rotasını eski forveti Vincent Aboubakar'a çevirecek. Sağlık raporları detaylı olarak incelenen Kamerunlu golcüye daha önce maç başı üzerinden teklif götürülmüştü. Porto'nun B takımı ile maçlara çıkan 27 yaşındaki Aboubakar'ın da Beşiktaş'a geri dönmek istediği öğrenildi.

Futbol kariyerinde kulüp takımlarıyla 272 resmi maça çıkan Okaka bu karşılaşmalarda 57 gol attı.?

MAİA'YA 1.5 MİLYON EURO

BEŞIKTAŞ'IN imza aşamasına getirdiği Thiago Maia transferinin detayları netlik kazandı. Kiralama bedeli 500 bin Euro olan 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Lille ile 1+4 ve 1+1+3 yıllık anlaşma üzerinden görüşmeler sürüyor. Siyah-beyazlıların Maia'ya yaptığı teklif de belli oldu. Buna göre Brezilyalı futbolcuya 1.5 milyon Euro maaş ödenecek. Satın alma opsiyonu devreye girerse Maia'nın garanti ücreti 100 bin Euro daha artacak. Ayrıca genç ön libero için sponsorlar vasıtasıyla araç temin edilecek ve aylık 3 bin Euro kira ödemesi yapılacak. Teklifteki son detay ise her yıl için Brezilya'ya gidiş dönüş iki adet business uçak bileti.

ORMAN YAKIN TAKİPTE

BEŞIKTAŞ'IN dün sabah yaptığı idmanı kulüp başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da izledi. Teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet eden Orman, bir taraftarın bebeği ile objektiflere poz verdi.

QUARESMA PAŞA YOLUNDA

BEŞİKTAŞ'TA kadro dışı bırakılan ve kendisinden kulüp bulması istenen Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda. Portekizli yıldızın, yapılan görüşmelerin ardından lacivert-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Quaresma, daha önce Başakşehir'le de transfer görüşmesi yapmış ancak bonservisi bedava olmak koşuluyla 1 milyon Euro ücret önerilince masadan anlaşamadan kalkmıştı.

Quaresma, Beşiktaş kariyerinde 16 bin 968 dakika sahada kaldı ve 227 maçta 38 gol buldu.

CANER'İN YERİNE REBOCHO

SOL diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilen Caner Erkin, Beşiktaş'ın dünkü antrenmanına da katılmadı. Yıldız futbolcunun durumunun yarın netlik kazanacağı ancak Çaykur Rizespor'a karşı forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Abdullah Avcı'nın Caner'in takımdaki yerini alamaması durumunda yeni transfer Pedro Rebohco'ya ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi.