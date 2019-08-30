Bursaspor'da 8 imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Mesut Mestan ile yöneticilerin katılımıyla yeni transferler Çağlar Şahin Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri, Aykut Akgün ve Mamadou Diarra için imza töreni düzenlendi.

Taraftara açık gerçekleştirilen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyunculardan Cüneyt Köz, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zor bir süreçten geçildiğini belirten Cüneyt, "Zoru başardık. Burada olmaktan dolayı onur ve gurur doluyum. Allah'ın izniyle Bursaspor'u layık olduğu yere, Süper Lig'e çıkaracağız." dedi.

Onurcan Piri, daha önce formasını giydiği Bursaspor'a dönmekten büyük mutluluk duyduğunu, takıma en iyi şekilde hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Aykut Akgün de "Bursaspor, dışarıdan büyük gözüküyor ama gerçekten burada olunca insan anlıyor ne kadar büyük olduğunu. 'Yeniden zirveye' diyerek yola çıktık umuyorum ki taraftarla, basınla, hocamızla el ele verip sezonu zirvede tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Recep Aydın, Bursaspor gibi büyük bir camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Bursaspor'un büyüklüğünün tartışılamayacağını vurgulayan Recep, "Bunu, buraya gelince kapıdan ilk girdiğim andan itibaren anladım. Bursaspor'un yeri kesinlikle Süper Lig'dir. Bu yolda, şampiyonluk yolunda üzerime düşeni yapmaya çalışacağım. Sezon sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyon bir takıma geldiğinin farkında olduğunu söyleyen Anıl Karaer, "Bundan sonra bize, hepimize yakışan; birlik olup Bursaspor'u en iyi yerlere taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mamadou Diarra, Musa Araz ve Çağlar Şahin Akbaba ise Bursaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Adana Demirspor'dan transfer edilen Çağlar Şahin Akbaba, Osmanlıspor'dan Anıl Karaer, Balıkesirspor'dan Cüneyt Köz, Ümraniyespor'dan Recep Aydın, Yeni Çorumspor'dan Onurcan Piri, Şanlıurfaspor'dan Aykut Akgün, Boluspor'dan Mamadou Diarra ve Konyaspor'dan Musa Araz ile sözleşmeler imzalandı.