Yılın oyuncusu Van Dijk

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2018-19 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'dan Virgil van Dijk kazandı. Monaco'daki Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Messi ve Ronaldo ile Liverpool'dan Van Dijk'in aday gösterildiği ödül, sahibini buldu. UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Virgil van Dijk, Avrupa'nın en iyisi oldu. 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.