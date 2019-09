Şükürler olsun geldim

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray'ın transferi için aylardır uğraştığı Falcao ve ailesi dün İstanbul'a ayak bastı. Bu tarihi ana binlerce G.Saray taraftarı tanıklık etti. Atatürk Havaalanı'nda Genel Havacılık çıkışında toplanan binlence taraftar için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Öğlen saatlerinden itibaren beklemeye başlayan taraftarlar, saat 20.40'ta oyuncuya kavuştu. Adeta şok olan Falcao,edi. Uçakta Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar ve menajer Ahmet Bulut da yer aldı. Falcao bugün sağlık kontrolünden geçecek ve imza atacak. Törende başkan Mustafa Cengiz olacak. İmza 2+1 yıllık..G.SarayTwitter kapak fotoğrafını değiştirdi ve görselde oyuncunun lakabı olan kaplanın pençesini kullandı.Taraflı tarafsız herkes Yeşilköy'e akın etti.En büyük ilgiyi üzerinde F.Bahçe forması olan biriki taraftar çekti.Taraftarlarağaçlara ve sokaklardaki tabelaların üzerine çıkarak oyuncuyu bekledi..E5,Atatürk Havalimanı'na giden yollar, sahil yolu, Florya, Sefaköy ve Yeşilköy yolları saat 14.00'ten itibaren kilit duruma geldi.13.00'tenitibaren alandaki yerini alan taraftarın bekleyişi tam 8 saat sürdü.Taraftarınisteğini kırmayan Falcao üçlü çektirdi. Çok heyecanlı olan golcü futbolcu uçaktan indikten sonra yaklaşık 1 saat taraftarın yanında kaldı. Yerinde duramayan Falcao, tezahüratlara da karşılık verdi. Eşi tüm anları telefonuyla an be an çekti. Başkan Cengiz, oyuncuyla akşam yemek yedi.Özeluçaktaki eğlenceli anlar da sosyal medyaya düştü. Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Falcao'nun minik kızlarına G.Saray marşlarını öğretmeye çalıştılar.