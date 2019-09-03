TFF ve Turkcell sponsorluk anlaşması imzaladı

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Türkıye Futbol Federasyonu ile Turkcell arasındaki ana sponsorluk anlaşması 2021 yılına kadar uzatıldı. Anlaşmanın imzaları dijital olarak atıldı. Küçükyalı'daki Turkcell Plaza'da gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile millli futbolcular Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Mahmut Tekdemir katıldı. Milli takımlar düzeyinde ilk defa bir imza töreni, sponsor firmanın ev sahipliğinde düzenlenmiş oldu. Törende ilk olarak, milli takım için hazırlanan ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) serüvenine marş olarak eşlik edecek #bisizikonuşuruz reklam filmi izlettirildi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 17 yıldır süren beraberliğin önemine değinirken, "Türkiye'nin Turkcell'i Türkiye'nin hizmetinde. Buradan aldığımız enerjiyle dünyada nerede kime nasıl hizmet ederiz diye koşmanın peşinde. Milli Takımlarımızın Turkcell olarak her zaman yanında olacağız. Başarıları birlikte kutlayacağız. Sözleşmemiz Türkiye'ye, TURKSPORU'na ve Milli Takımımıza hayırlı olsun" dedi.