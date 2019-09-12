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Gazişehir'de ligin ilk yarısını kapattı

ekiplerinden Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı , Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 12:52
Gazişehir'de Muğdat Çelik ligin ilk yarısını kapattı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Galatasaray'dan sezon başında aldığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Yan çapraz bağlarının koptuğu belirlenen tecrübeli oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve ligin ilk yarsını kapattığı ifade edildi.

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Gazişehir'de Muğdat Çelik ligin ilk yarısını kapattı
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