Kartal’da büyük isyan!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, maçtan sonra açtı ağzını yumdu gözünü: "Rakip takım hocası 4. hakemin önünde ilk yarının sonunda top toplayıcı çocuğa yavaş davranmasını söyledi. Penaltıdan önceki taç atışı VAR'da incelenmeliydi.O kartın rengi sadece sarı mı olmalıydı?Geçen sene VAR olayı o kadar gündeme geldi ki, bu sefer VAR olayını anlamak mümkün değil. Dördüncü hakem de çok deneyimsizdi bugün." Ahmet Kavalcı ise şöyle konuştu: "Her hafta Caner'e sarı kart gösteriyorlar.MHK dikkat etmeli. Her hafta biz hakem mi konuşacağız?Antepli oyuncu taç kullanıyor, bir ayağı içeride. 4. hakem müdahale etmiyor, VAR müdahale etmiyor.