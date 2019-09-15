Kartal’da büyük isyan!

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, maçtan sonra açtı ağzını yumdu gözünü: "Rakip takım hocası 4. hakemin önünde ilk yarının sonunda top toplayıcı çocuğa yavaş davranmasını söyledi. Penaltıdan önceki taç atışı VAR'da incelenmeliydi. Dorukhan'a gelen tekmeyi sarı kartla geçiştirdi.
O kartın rengi sadece sarı mı olmalıydı? Ligimizde daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması düşündürücü ve korkutucu.
Geçen sene VAR olayı o kadar gündeme geldi ki, bu sefer VAR olayını anlamak mümkün değil. Dördüncü hakem de çok deneyimsizdi bugün." Ahmet Kavalcı ise şöyle konuştu: "Her hafta Caner'e sarı kart gösteriyorlar. Bize karşı çok rahat davranıyorlar. Artık yeter!
MHK dikkat etmeli. Her hafta biz hakem mi konuşacağız? Yeter yani. Hakemler maçın önüne geçiyor.
Antepli oyuncu taç kullanıyor, bir ayağı içeride. 4. hakem müdahale etmiyor, VAR müdahale etmiyor. Bize gelince müdahale ediyorlar. MHK, artık buna bir çare bulmalı.
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KAYODE BOMBASI
Maçta takımına 1 penaltı kazandırıp, 1 de asist yapan Nijeryalı futbolcu Kayode, siyah-beyazlıları sosyal medyada ayağa kaldırdı. Oyuncu, Gazişehir'in 7 Eylül'de Hatay ile yaptığı özel maçta hakeme hakaretten (küfür) kırmızı kart gördü ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Gelin görün ki Kayode'ye PFDK, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 1 maç men ve 13 bin TL ceza verdi. Ne var ki kurul özel müsabaka talimatının 7. maddesi uyarınca cezanın alt sınırının 2 maçtan az olması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına hükmetti. Kayode böylece hakeme hakaretten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine rağmen hiçbir ceza almadı ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.