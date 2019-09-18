Fikret Orman'dan Abdullah Avcı ve oyunculara moral

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Slovan Bratislava maçı öncesinde siyah-beyazlıların dünkü idmanını ziyaret etti. Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Orman, Rizespor beraberliği ve Gazişehir yenilgisinden sonra takıma moral verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir toplantı yapan Başkan, "Yazılıp çizilenlere itibar etmeyin. Ligin en iyi takımıyız. Kalitenizden şüphem yok. Kötü başlamış olabiliriz ama bunu iyiye çevirmek sizin elinizde. Ben her zaman yanınızdayım. Size inanıyorum" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek dünkü idmanı yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ve futbol direktörü Ali Naibi ile birlikte izledi.

ROCO YINE SAKATLANDI

BEŞIKTAŞ'IN Şilili stoperi Enzo Roco, iyileşip yeniden çalışmalara başladığı haftada bu kez sağ kasık adalesinden sakatlandı. 24 yaşındaki futbolcunun çekilen MR sonucu kasık adalesinde Grade 1 zorlanma tespti edildi. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise dünkü idmanda takımla çalıştı.

NECİP UYSAL HER DERDE DEVA

BEŞIKTAŞ'TA Roco'nun sakatlığı, Vida'nın da cezası nedeniyle teknik heyeti sıkıntı bastı. Başakşehir maçında 3 stoperinden 2'sini kullanamayacak olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Necip Uysal'ı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Elneny'nin Gazişehir maçında hayal kırıklığı yaratması ve Atiba'nın yeterli kondisyona sahip olmaması nedeniyle Necip'i Avrupa Ligi'ndeki Sloven Bratislava karşılaşmasında da ön liberoda oynatabileceği belirtildi.