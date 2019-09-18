Valbuena Tottenham'a geçit vermedi!

Şampiyonlar Ligi B grubu karşılaşmasında Olympiakos, Tottenham ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Olympiakos forması giyen eski Fenerbahçeli yıldız oyuncu Mathieu Valbuena gösterdiği üstün oyunla takımını Tottenham karşısında 2-0 geriye düşülen maçtan 2-2'lik beraberlikle çıkarmayı başardı. Öte yandan Valbuena 69. dakikada yerini Fenerbahçeli oyuncu Yassine Benzia'ya bıraktı. İşte maçın diğer detayları…

Tottenham, 24. dakikada penaltı kazandı. Kane, sağdan cezasahasına girerken; Yassine Meriah'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. İngiliz ekibin yıldız oyuncusu Harry Kane'in vuruşu ağlarla buluştu ve Tottenham skoru 1-0'a taşıdı.



Tottenham, 30. dakikada Lucas Moura'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ben Davies'in asistinde iyi şekile karşılık veren Moura, kaleci Jose Sa'yı 2. kez geçmeyi başardı ve skoru 2-0'a getirdi.



44. dakikada Olympiakos Daniel Podence sahneye çıkarak farkı 1'e indirdi. Mathieu Valbuena'nın ceza sahasına bıraktığı pası Podence, başarılı bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor Olimpiakos: 1- Tottenham Hotspur: 2.



İlk yarı bu skorlşa sonuçlanırken: 52. dakikada eski Fenerbahçeli Fransız yıldız Valbuena, Vertonghen'in müdahalesiyle yerde klarak takımına penaltı kazandırdı. Olimpiakos Valbuena'nın kullandığı penaltı atışıyla skoru 2-2'ye getirdi. Valbuena, Olimpiakos forması giyidiği 2019-2020 sezonunda oynadığı 10 maçta 4 gole imza atarken, 7 de asist yaptı.