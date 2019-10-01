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Son dakika haberi: maçı hangi kanalda? Galatasaray Paris Seint Germain maçı ne zaman saat kaçta?

’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. , A grubundaki ikinci maçında dünya devi ile karşı karşıya geliyor. İlk maçından deplasmanda beraberlikle dönen sarı kırmızılı takım kendi sahasında puan ya da puanlar almanın peşinde. Fransız ekibi ile ilgili de yüzleri güldürecek son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ’nin birçok yıldızı bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kırmızı futbol severler ‘’Galatasaray PSG maçı hangi kanalda’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve dev maç öncesi tüm gelişmeler!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 09:16
Son dakika haberi: Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray Paris Seint Germain maçı ne zaman saat kaçta?

A grubundaki ikinci maçında kendi sahasında Paris Seint Germain ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesi futbol severler geri sayıma başladı. Mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen kişiler ''Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan maç öncesi sevindiren son dakika gelişmeleri yaşandı. Fransız ekibinde önemli isimler bu akşam oynananacak maçta forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS PSG maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ve muhtemel 11'ler!

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bu akşam 22:00'da başlayacak olan dev maçın yayın kanalı da belli oldu.

GALATASARAY PARİS SEİNT GERMAİN MUHTEMEL 11'LER

Fatih Terim, PSG maçı öncesi sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirdi.

İşte tüm detaylar;

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