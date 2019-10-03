İşte Ersun Yanal'ın Jailson tercihinin sebebi

Fenerbahçe'de Jailson'un sezon başından bu yana stoper olarak görev yapması polemik konusu oldu. İlk başlarda mecburiyet olan bu durumun, daha sonra Serdar ve Rami'nin iyileşmesine rağmen devam etmesi Ersun Yanal'ın riskli bir karar aldığı yönünde değerlendirildi. Ancak Yanal, Brezilyalı'dan vazgeçmiyor.

Bunda değişen kale vuruşu kuralının etkisi çok yüksek oldu. Oyunu kısa başlatmayı taktik olarak kullanan Yanal, bu noktada Jailson'un takıma katkısını önemli buluyor. Yanal, Alanya'da golle sonuçlanan hata için 'kaza' derken, Jailson'un bir stoperin birçok özelliğini barındırdığını ifade ediyor.

EKSİKLERİ TABİİ Kİ VAR AMA...

Ersun Yanal, Jailson için "Dünyada aut atışı kuralının değişmesinden sonra geriden oyun kurma daha da önem kazandı. Biz elimizdeki uygun oyuncularla bunu yapmaya çalışıyoruz. Jailson hem çabuk hem süratli bir oyuncu. Müdahaleleri gayet iyi, en önemlisi oyun kurma özelliği var. Bu yüzden stoper oynuyor. Eksikleri tabii ki var, hava topu ve pozisyon bilgisi gibi" ifadelerini kullanıyor.

Yanal'ın zaman zaman defansta Jailson-Gustavo ikilisini kullanacağı da ifade edildi.

BAŞKAN ALI KOÇ'TAN ŞAMPIYONLUK VURGUSU

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ekim sayısındaki başyazısında, ilk 6 haftada yakaladıkları takım ruhu ve kazanma arzusundan dolayı mutlu olduğunu söylerken, şampiyonluğa inancının arttığını ifade etti. Sezonun uzun bir maraton olduğunu da vurgulayan Başkan Koç, "Ayrıca takımımızın aleyhine yapılan kasıtlı yorumları ve haksız algıları da görmezden gelip camia olarak sadece hedefimize odaklanmak zorunda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.