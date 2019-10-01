Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirlerine karşı güç gösterisinin ortaya çıktığını da söyleyen Ersun Yanal, "Geçen sene iç sahada 10 kişiyle berabere kalmıştık. Deplasmandaki maçta da 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Bu haftaki maçta oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve iki pozisyonda da biz çıkarken topu kaptırdık. Nagatomo'nun bir pozisyonu var ve Lemina'nın bir pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular" açıklamasını yaptı.