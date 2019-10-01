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: Derbideki tek sıkıntı...

Teknik Direktörü , Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı yaptı.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 01.10.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 15:08
Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

Teknik Direktörü , takımda hala bazı sıkıntıların olduğunu ve bunları aşmak zorunda olduklarını belirterek, "Biz bu sene şampiyon olacağız" dedi. Yanal, Emre'nin takımın mentörü olduğunu, Volkan Demirel'i de takımda tutmak için ikna ettiklerini ifade etti.

Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

Yanal, takımla ilgili birçok konuya samimi cevaplar verdi. İlk olarak geride kalan 6 haftayı değerlendiren ve şu anda konuşmanın çok erken olduğunu ifade eden Yanal, takımda hala bazı sıkıntıların olduğunu ve bunları aşmak zorunda olduklarını ekleyerek, "Biz sezon sonunda şampiyon olacağız" diye konuştu.

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Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

"DERBİDEKİ TEK SIKINTI..."

Hafta sonunda oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan , "Gürültüsüz patırtısız bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahat geçti. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı" diyerek derbinin centilmence geçtiğini ifade etti.

Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

"DERBİDE GALİBİYETİ KAÇIRAN BİZ OLDUK"

Falcao'nun penaltı pozisyonunun kendisine göre penaltı olmadığını ve öncesinde de topun elle alındığını kendisinin de gördüğünü söyleyen Yanal, Galatasaray'ın kötü olduğu eleştirilerine de katılmadığını ifade etti.

Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirlerine karşı güç gösterisinin ortaya çıktığını da söyleyen , "Geçen sene iç sahada 10 kişiyle berabere kalmıştık. Deplasmandaki maçta da 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Bu haftaki maçta oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve iki pozisyonda da biz çıkarken topu kaptırdık. Nagatomo'nun bir pozisyonu var ve Lemina'nın bir pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Bence galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir skor olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular" açıklamasını yaptı.

Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

Savunma konusunda Zanka ve Jailson'un çok iyi oynadığını söyleyen , Alanyaspor maçında eleştirilen savunma hatalarıyla ilgili de konuştu.

Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

"KURAL HATASI VAR YA DA YOK, BU KONULARA BEN GİRMİYORUM"

Hata ve kazanın farklı şeyler olduğunu söyleyen Teknik Direktörü , "Mesela biz Alanya'da kaza yaptık. Jailson'un yaptığı hata değildi, kazaydı. Kural hatası konusunda da müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar" dedi.

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