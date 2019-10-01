Ersun Yanal: Derbideki tek sıkıntı...

"DERBİDEKİ TEK SIKINTI..."
Hafta sonunda oynanan Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Ersun Yanal, "Gürültüsüz patırtısız bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahat geçti. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı" diyerek derbinin centilmence geçtiğini ifade etti.