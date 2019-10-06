Beşiktaş - Alanyaspor (Canlı)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında ligin lideri Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Siyah - Beyazlılar ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, lider Alanyaspor ise İstanbul'dan zirvede ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Vodafone Park'ta saat 16.30'da başlayan maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erkan Özdamar. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Volkan Bayarslan otururken, Video Yardım Hakem Asistanı (AVAR) ise Serkan Olguncan.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

Takımların kadroları şöyle:

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin Nkoudou, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby

ALANYASPOR: Jose Marafona, Baiano, Georgios Tzavellas, Welinton, Fabrice Nsakala, Ceyhun Gülselam, Emmanouil Siopis, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Yacine Bammou, Papis Cisse

Yedekler: Haydar Yılmaz, Veysel Karani Ünal, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Djalma Campos, Junior Fernandes, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl, Steven Caulker

BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 16:30'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek üstlendi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde hafta ortasında Wolverhampton ile oynanan maçın 11'inden 5 değişikliğe gitti. Avcı, Wolves maçında 11'de sahaya sürdüğü Necip, Douglas, Rebocho, Elneny ve Burak'ın yerine Alanyaspor maçında Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a şans verdi.



Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Dorukhan, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba'yı 11'e koyan Avcı; hücumda Lens, Oğuzhan, Ljajic ve N'Koudou'yu oynattı. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.



DORUKHAN SAĞ BEKE



Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında Dorukhan'ı sağ bekte görevlendirdi. Wolverhampton mücadelesinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün forma giyemediği mücadele Avcı'nın tercihi Dorukhan oldu. Diğer bir sağ bek oyuncusu Douglas ise yedek kulübesinde yer aldı.



RUİZ 3 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovan Bratislava ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İspanyol stoper Victor Ruiz, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Victor Ruiz, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton mücadelelerinde forma giyememişti. İspanyol savunmacı 3 maçlık aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.



N'KOUDOU VE DİABY DE KADROYA DÖNDÜ



Beşiktaş'ta Wolverhampton mücadelesinde forma giyemeyen N'Koudou ve Diaby, Alanyaspor maçında kadroya tekrardan döndü. Wolverhampton maçı öncesinde şiddetli migren ağrısı yaşadığı için son anda kadrodan çıkartılan N'Koudou ilk 11'de forma şansı buldu. Yine aynı maç öncesinde bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle kadroda yer almayan Diaby ise yedek kulübesinde yer aldı.



TRİBÜNDE ÖZEL MİSAFİRLER



Siyah-beyazlı ekibin Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünlerde özel misafirler yer aldı. 26 Eylül'de 5.8 Silivri Merkez üssünde yaşanan deprem sırasında, engelli arkadaşlarını okuldan çıkartan Alya Revne Çelik ve Berat Yalçın ile depremden kaçarken yardım ettikleri engelli arkadaşları Ecrin Başkaya mücadeleyi tribünden takip ettiler.