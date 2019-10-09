Galatasaray yönetim kurulu, divanda terleyecek

GALATASARAY Kulübü'nün ekim ayı divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunu sert eleştiriler bekliyor. Toplantıda eski yöneticiler Sedat Doğan ve Fatih Altaylı'nın konuşma yapması bekleniyor.

GOMIS: FALCAO DAHA IYI OLACAK

GALATASARAY'IN eski golcüsü Gomis, Fransa'da katıldığı spor programında sarı-kırmızılı takımla ilgili konuştu. Gomis, "Transferi öncesinde Falcao ile bir görüşmemiz oldu. Biraz tutuk başladı ama her şey onun için çok daha iyi olacaktır. Galatasaray çok büyük ve farklı bir takım. Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorarsanız, inanın size nedenlerini anlatacaklardır" dedi.