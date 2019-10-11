18’lik yıldızlar geçidi

BUGÜN NELER OLDU

ngilizler'in dünyaca ünlü The Guardian gazetesi tarafından 2019 yılındaListeye iki de Türk futbolcu girdi. Türkiye'den adını listeye yazdıran isimlerdenolarak not düşüldü. Bir diğer isim olan Başakşehir'in savunma oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya için deifadesi kullanıldı. Muhammed Emin sezon başında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.