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18’lik yıldızlar geçidi

’ın belirlediği 2019’da 18 yaşında olan 60 yetenekli futbolcu arasında Galatasaray’dan ve Başakşehir’den bulunuyor

Giriş Tarihi: 11.10.2019
18’lik yıldızlar geçidi
İngilizler'in dünyaca ünlü The Guardian gazetesi tarafından 2019 yılında 18 yaşında olan 60 yetenek belirlendi. Listeye iki de Türk futbolcu girdi. Türkiye'den adını listeye yazdıran isimlerden Mustafa Kapı için Fatih Terim'in yakın zamanda A Takım kadrosunda da şans vermesi beklenen isim olarak not düşüldü. Bir diğer isim olan Başakşehir'in savunma oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya için de "Cengiz Ünder'in ayak izlerini takip ediyor" ifadesi kullanıldı. Muhammed Emin sezon başında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.
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18’lik yıldızlar geçidi
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