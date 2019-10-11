18’lik yıldızlar geçidi

İ
ngilizler'in dünyaca ünlü The Guardian
gazetesi tarafından 2019 yılında 18 yaşında olan 60 yetenek belirlendi.
Listeye iki de Türk futbolcu girdi. Türkiye'den adını listeye yazdıran isimlerden Mustafa Kapı için Fatih Terim'in yakın zamanda A Takım kadrosunda da şans vermesi beklenen isim
olarak not düşüldü. Bir diğer isim olan Başakşehir'in savunma oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya için de "Cengiz Ünder'in ayak izlerini takip ediyor"
ifadesi kullanıldı. Muhammed Emin sezon başında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.