EURO 2020 Elemeleri Milli maç aralarının olması nedeniyle, Süper Lig'de bu hafta karşılaşmalar oynanamadı. Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalardan sonra, Süper Lig 8. Hafta mücadeleleri ile devam edecek. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman sona eriyor? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Süper Lig'de bu hafta milli maç arası olacak. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının 18-21 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanması bekleniyor.