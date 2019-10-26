TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - 2 Bursaspor (MAÇ SONUCU)

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Papa'nın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.31. dakikada Aykut Akgün'ün ceza sahası içerisinde topa yaptığı elle müdahaleyi hakem Kadir Sağlam penaltı olarak değerlendirdi.31. dakikada İbrahim Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.39. dakikada sol taraftan Özer Hurmacı'nın kullandığı serbest vuruşla yaptığı ortada topa kale önünde Aykut Akgün'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-140. dakikada Ali Aytemur'un Kubilay'a yaptığı müdahale sonucu hakem Kadir Sağlam sarı kart ile cezalandırdı. Ali Aytemur, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.50. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Özer Hurmacı'nın yerden içeri çevirdiği topa Recep Aydın'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-290+4. dakikada Allahyar'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'dan döndü. Dönen topa ceza sahası dışından Berkay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunevlioğlu xx, Cemal Alpay xxİstanbulspor: Alperen Uysal xx, Ali Aytemur x, Patrick Etoga xx, Wellington xx, Duhan Aksu xx (Ali Dere dk. 79 x), Papa xx, Onur Ergün xx, Muhsin Yıldırım xx (Allahyar dk. 62 x), Cajic xx (Berkay Görmez dk. 55 x), Eslem Öztürk xx, İbrahim Yılmaz xYedekler: Umut Kaya, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Muhammed Enes Durmuş, Oğuzhan Akgün, Yunus Emre YalçınTeknik Sorumlu: Tamer AvcıBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Burak Kapacak xx, Shehu xx, Anıl Karaer xx, Latovlevici xx, Recep Aydın xx (Sedat Dursun dk. 90+4 ?), Selçuk Şahin xx (Cüneyt Köz dk. 67 x), Aykut Akgün xx, Emirhan Aydoğan xx (Atanasov dk. 54 x), Özer Hurmacı xx, Kubilay Kanatsızkuş xxYedekler: Onurcan Piri, İsmail Çokçalış, Musa Araz, Onur Atasayar, Wanderson, Ali Akman, SeleznyovTeknik Direktör: Yalçın KoşukavakGoller: Aykut Akgün (dk. 39), Recep Aydın (dk. 50) (Bursaspor), Berkay Görmez (dk. 90+4) (İstanbulspor)Kırmızı kart: Ali Aytemur (dk. 40) (İstanbulspor)Sarı kartlar: Onur Ergün, Etoga, Eslem Öztürk (İstanbulspor), Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Selçuk Şahin (Bursaspor)