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Anderson bir yere gitmiyor!

basını, ’ın eski yıldızı Anderson ’nın, kulübü ’de yoluna devam edeceğini yazdı

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Anderson Talisca bir yere gitmiyor!
Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili Çin'den haber geldi. Çin'in önde gelen gazetelerinden Sina, Brezilyalı'nın takımdan ayrılmak gibi bir planı olmadığını ve Guangzhou Evergrande'nin de ciddi yatırım yaptığı oyuncusunu göndermeyi düşünmediğini vurguladı. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Sambacı'nın, kiralık ayrılmasının da çok zor olduğu kaydedildi.

SEBEBİ CANNAVARO
Kulüple arasında bir gerginlik olan teknik direktör Cannavaro'nun sözleşmesinin dondurulmasının da Talisca'nın geleceğinin tartışmaya açılmasına neden olduğu belirtildi. Bu sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki Anderson Talisca, 13 kez ağları sarstı.
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Anderson Talisca bir yere gitmiyor!
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